إدارة تجربة ضيف الرحمن تحدد مواقع ألواح الباركود التفاعلية

أجرت إدارة تجربة ضيف الرحمن، ضمن الاستعدادات لموسم رمضان المبارك، جولة ميدانية بمشاركة الإدارة العامة للإحصاء ودعم القرار والإدارة العامة للحشود والتفويج للوقوف ميدانيا على نقاط التفويج للمصلين والمعتمرين خلال موسم رمضان المبارك لتركيب ألواح الاكريليك Qr باركود التفاعلية الخاصة بقياس الرضا عن الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة تجربة ضيف الرحمن عيسى بن سفران الهذلي، أنه عند اختيار أماكن تركيب ألواح Qr باركود التفاعلية, تم مراعاة أن تكون في أماكن مرئية للجميع, وأن توافق رحلة ضيف الرحمن داخل المسجد الحرام وتشمل جميع المحطات الرئيسية فيها.

وأضاف مدير الإدارة العامة للإحصاء المهندس فارس بن محمد المسعودي، أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وجه بالاستفادة القصوى من الخدمات الإلكترونية والتطبيقات التفاعلية وتسخيرها في خدمة قاصدي المسجد الحرام بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية الراهنة وتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.