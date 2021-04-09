بعد اعتقاله.. قرار بمحكمة أمريكية لترحيل قيادي بمليشيا الحوثي

وجه قاضٍ في محكمة بواشنطن قرارا بترحيل جعفر إبراهيم الوزير المعتقل منذ 2019 عقب محاولته زيارة البيت الأبيض وتغيير نوع الإقامة.

وجاء التوجيه بعد رصد الجهات الأمنية منشورات وصور له تربطه بميليشيات الحوثي وشعاراتها الهاتفة بـ”الموت لأمريكا”.

وكان حساب تابع للوزيرقد أظهره وهو يحمل رشاشا ويدعو للجهاد،والموت لأمريكا،وذلك عقب عملية القبض عليه قبل سنوات.

من ناحية أخرى ذكر مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليون لغم، في قرى ومدن اليمن وعلى طرق النقل الرئيسية وممرات الملاحة الدولية بالبحر الأحمر وباب المندب.

وطالب السعدي بضرورة استدعاء جهد دولي لإحالة مرتكبي هذه الجريمة بحق الإنسانية إلى العدالة.