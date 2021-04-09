في ذكرى سقوط  بغداد.. ماذا قالت رغد صدام عن الجواسيس

في رسالة إلى العراقيين تحدثت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اليوم الجمعة، عما وصفته بـ ” الخديعة والجواسيس”، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ18 لسقوط بغداد.

وكتبت رغد صدام حسين في بيان لها نشرته على حسابها في تويتر: “أيها العراقيون الأمجاد.. قبل 18 سنة، انتهك تحالف الشر حرمة عاصمتنا الجميلة بغداد.. تحت سيل من الأكاذيب والاتهامات، دمروا كل ما هو جميل وروعوا الأطفال وسفكوا الدماء في كل أنحاء العراق”.

وأضافت : “خدعهم جواسيسهم (وهم أقوى دولة!!) وأفهموهم أنهم سيستقبلون جحافلهم بالزهور والأهازيج، غير أنكم أيها العراقيون الشجعان لقنتموهم أقسى الدروس، في أن الأوطان لا يبيعها أبناؤها الشرفاء، لقنتم العدو درسا في الدفاع المقدس عن وطنكم”.

وتابعت قائلة :” لقد كانت ردة فعلكم أسرع مما توقع الجميع فسلم تحالف الشر العراق كردة فعل على كل ذلك، إلى إيران هدية مجانية”.

يذكر أن الحرب على العراق كانت قد بدأت في 19 مارس 2003.

وفي صباح التاسع من أبريل 2003، وصلت القوات الأمريكية إلى العاصمة العراقية بغداد.