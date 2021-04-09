سقوط “الأسطورة الكاذبة”.. دروس قاسية للحوثي في مأرب

أشاد المحلل السياسي والكاتب اليمني محمد جميح بالدور الذي قامت به القوات اليمنية وأبطال المقاومة في مأرب.

وقال جميح في سلسلة تدوينات له على حسابه في تويتر :” كما أسقطت مأرب صورة الحوثي الزائفة فإنها تمضي اليوم قدماً في تغيير الصورة النمطية لها، كمحافظة نائية بدوية مهمشة، لتتصدر المشهد كعاصمة للمقاومة اليمنية والشرعية الدستورية، ومدينة تبني الجامعات وتقيم معارض الكتب وتنبعث من رمالها قوة السبئيين العظام الذين يحاول الكهنة طمس تاريخهم”.

وأضاف جميح أنه بات واضحاً أن مأرب أنهكت الحوثي، وأن أطراف المحافظة أصبحت مصيدة لقياداته وحشوده الكبيرة.

وتابع قائلا : يدرك الحوثي ذلك، ولكنه لا يريد الاعتراف، خوفاً من تهشم الصورة الزائفة التي رسمها لنفسه كجماعة إلهية لا تهزم.

وكما أسقطت مأرب صورة الحوثي الذي لا يُهزم أسقطت كذلك صورة الحوثي المعتدى عليه.

وعلى الصعيد الميداني فقد أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة باليمن أنه تم مصرع ما لا يقل عن 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية وإصابة آخرين، اليوم الجمعة، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.