حريق بمسجد الرحمة بمدينة نانت الفرنسية

انتشرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة، والتي أظهرت مشاهد لحريق طال مسجد الرحمة بمدينة نانت الفرنسية.

وتظهر الصور التي تم تداولها، حجم الأضرار التي تعرض لها أحد أبواب المداخل الثلاثة للمسجد بسبب حريق ربما كان متعمدا، حيث ألحقت النيران أضرارا بالغة بالمسجد.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحريق اندلع من ثلاثة علب قمامة مليئة بصناديق من الورق المقوى ووضعت أمام باب المسجد مباشرة في أقصى يمين الواجهة.

وقد تم استدعاء رجال الإطفاء من قبل أحد المارة، حيث كان الباب المتضرر بعيدا عن أنظار كاميرات المراقبة.

من جانبه علق عبد السلام بهلول عضو إدارة المسجد قائلا : إن الأمر يتعلق بعمل إجرامي، متهما المنظمات اليمينية المتطرفة بالوقوف وراء الحريق.

من جانبه أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين على حسابه على تويتر دعمه لمسلمي فرنسا، شاكرا رجال الإطفاء الذين تدخلواعلى وجه السرعة لوقف الخسائر.