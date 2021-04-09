يولّد أجساما قوية لدى المراهقين.. فايزر تطالب بهذا الإجراء

طالبت شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك اليوم الجمعة، الهيئات التنظيمية الأمريكية تمديد الاستخدام الطارئ للقاحهما المضاد لكورونا للمراهقين بين 12 و15 عاماً.

وكانت الشركتان المصنعتان للأدوية قد قالتا فيوقت سابق إن التجارب السريرية أثبتت أن اللقاح آمن ويساعد في توليد أجسام مضادة قوية لدى المراهقين.

يذكر أن لقاح فايزر بيونتك يتكون من جرعتين للشخص الواحد، وهو مصرح باستخدامه بالفعل لمن هم في سن 16 عاماً فأكثر.

لكن يبقى السؤال الذي تحاول شركات الأدوية الإجابة عليه هو ما إذا كانت اللقاحات المضادة لكورونا فعالة وآمنة عند استخدامها لتطعيم الأطفال.

وبحسب الخبراء فإن تطعيم الأطفال والشباب خطوة حاسمة نحو الوصول إلى ما يعرف “بمناعة القطيع” واحتواء الوباء.