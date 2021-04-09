“حب إلكتروني” فتاة تحصل على رقم سري لحساب شاب كويتي.. لن تتخيل خسارته

تحوّلت محادثات إلكترونية بين شاب كويتي وفتاة إلى لقاءات وهدايا ثمينة.

العلاقة توطدت بين الفتاة والشاب، حيث قام الأخير بالكشف عن رقمه السري لحسابه المصرفي، وتقديمه للفتاة.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة الراي الكويتية فقد تعرض مواطن كويتي لقضية احتيال ونصب بحق فتاة تعرف عليها إلكترونيا.

وأضافت أن الشاب بعد أن أنفق عليها قرابة 55 ألف دينار أي ما يعادل181,500 دولار، رفضت الزواج منه.

وكان الشاب قد تعرف على فتاة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتطورت علاقتهما إلى لقاءات، وتقديم هدايا قيمة للفتاة تنوعت بين المجوهرات غالية الثمن والساعات الفخمة، حتى وصل الأمر به إلى تسليمها بطاقته المصرفية الخاصة بسحب الأموال من الصراف الآلي.

الفتاة استغلت ثقة الشاب وحبه، فقامت بصرف كل ما تريده من مال من بطاقة السحب، حتى قرر المجني عليه أن يبلغ الفتاة برغبته بمقابلة أهلها للارتباط بها رسميا.

وكان رد الفتاة: ” إن أهلها لن يرضوا به”، وإثر ذلك طالبها الشاب بإرجاع كل أمواله وهداياه، لكنها رفضت.

وعقب رفضه تقدم الشاب إلى الشرطة بشكوى بحق الفتاة بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على أمواله، مرفقا شكواه بعدد من الفواتير وإيصالات السحب الآلي.