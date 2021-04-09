سقطة مهنية .. إحالة المتسببين عن خطأ وفاة الأمير فيليب للتحقيق بالكويت

عقب سقطة مهنية حول نشر وفاة الأمير فيليب، أعلن المتحدث الرسمي باسم وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عصام الرويح، عن إحالة المتسببين إلى التحقيق.

جاء ذلك عقب الخطأ الوارد ضمن خبر إعلان قصر باكينغهام وفاة الأمير فيليب دوق أدنبرة زوج ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية في وقت سابق من اليوم الجمعة.

وأضاف الرويح في تصريح صحفي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة انطلاقا من الحرص على جودة المحتوى ودقة النشر.

وكانت الوكالة قد نشرت خبر وفاة الأمير فيليب بعبارة ” بريطانيا تعلن وفاة الأمير فيليب ” زوجة” الملكة إليزابيث”.