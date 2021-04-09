إيران تعتقل أقدم مرجعية شيعية.. ما الأمر

اعتقل الأمن الإيراني المفكر الإسلامي والكاتب الشهير مصطفى طبطبائي البالغ من العمر٨٦ عاما، وذلك من منزله في العاصمة الإيراينة طهران.

وبحسب ما نشره الإعلامي الإيراني ماجد العباسي فإن السيد مصطفى حسيني طباطبائي يعتبر من أقدم الباحثين الشيعة المعاصرين الذين قاموا بنقد صريح للفكر الشيعي وألف كتبا عديدة في التوحيد والتاريخ والرد على الإلحاد ونقد المستشرقين.

كما يعد الطبطبائي من أبرز المؤثرين في صحوة علماء الشيعة في إيران المعاصرة حيث تأثر بآرائه خلق كثير ومن أبرزهم آيت الله أبو الفضل البرقعي والأستاذ حيدرعلي قلمداران.

وقد اعتقل السيد مصطفى مرات عديدة بسبب أنشطته المعارضة لعقيدة النظام الإيراني، رغم حذره الشديد وعدم خوضه للسياسة.

والطبطبائي حفيد لاثنين من كبار مراجع الشيعة وهما آيت الله سيد محمد طباطبائي وآيت الله ميرزا أحمد آشتياني.

وكانت له دروس أسبوعية في بيته في طهران ولكن السلطات منعوه من مواصلتها لذا أقبل على تسجيل دروسه ونشره عبر الشبكة العنكبوتية.

ومن أشهر كتب السيد الطبطبائي: هل يجوز السجود لغير الله.. نقد كتب الحديث الشيعية.. علي بين الغلو والجفاء.. الرق في الإسلام.. الخيانة في نقل التاريخ.. الإلحاد البائس.. الإسلام وأصنام الغرب.. نقد آثار المستشرقين .. دعوة النصارى إلى التوحيد.