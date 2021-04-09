قفزة مرعبة خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل أكثر من 400 وفاة و9 آلاف إصابة بكورونا

في حصيلة جديدة بفيروس كورونا في روسيا، تجاوزت عتبة الإصابات الـ 9 آلاف خلال الـ 24ساعة الماضية.

وكانت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا قد أعلنت اليوم الجمعة تسجيل 9150 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت أن أكبر عدد من هذه الإصابات يعود إلى العاصمة موسكو مسجلة2421 حالة، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ والتي 703 حالات.

بينما ارتفعت حصيلة ضحايا كورونا خلال اليوم الأخير بواقع 402 وفاة مقابل 365 وفاة أمس، فيما تماثل 9662 مريضا للشفاء.

وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و623984 إصابة منها 102247 حالة وفاة و273037 حالة نشطة وأربعة ملايين و248700 حالة شفاء.