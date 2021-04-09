قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية أمريكية

قام شخص بإطلاق النار في متجر لبيع الأثاث شمال غربي مدينة هيوستن بولاية تكساس، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين.

وكانت الشرطة الأميركية قد أعلنت صباح أمس أن شخصا يدعى لاري بولان (27 عاما) قد أطلق النار في متجر الأثاث الذي كان يعمل به.

وأضافت أن الحادث أدى إلى مصرع شخص وإصابة خمسة آخرين نقلوا إلى المستشفى.

وبحسب تصريحات لشرطة فإن ضابطا أصيب بالرصاص أثناء مطاردة مطلق النار.

يأتي هذا عقب إلقاء الشرطة القبض على لاعب سابق لكرة القدم الأميركية، والذي قام بإطلاق النار في منزل بولاية ساوث كارولينا مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص من بينهم طفلان.