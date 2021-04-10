فلكية جدة: كويكب صغير سيمر قرب كوكبنا السبت.. ولا خطر

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة ان كويكبا صغيرا مكتشف حديثا سيعبر بالقرب من كوكبنا يوم السبت 10 أبريل 2021 يسمى 2021 GT3 يبلغ قطره 20 مترا وهو يتحرك بسرعة 24.4 كيلومتر بالثانية وسيقع على مسافة 104,718,509 كيلومتر ما يعني بأنه سيعبر بسلام ولا يوجد خطر اصطدامه بكوكبنا ولن يكون مشاهدا بالعين المجردة.

الكويكب 2021 GT3 بنفس حجم الكويكب الذي اخترق سماء روسيا في فبراير 2013 وتفكك على ارتفاع منخفض وتحررت عنه طاقة عالية جدا تسبب في موجه صدم ناتجة عن الانفجار في السماء أدت لتهشم زجاج المباني و اصابات بشرية بسبب الزجاج المتطاير وتصل قطع صغيرة من تلك الصخرة الفضائية الى سطح الارض في صورة احجار نيزكية.

ان الكويكبات الصغيرة التي تقترب من الأرض من المحتمل أن يتأثر مدارها بجاذبية الأرض، وهو تأثير يطلق عليه “مساعدة الجاذبية” وتستخدمه وكالات الفضاء للمساعدة في دفع المركبات الفضائية إلى أماكن مختلفة في نظامنا الشمسي.

تستغل مثل هذه الفرص لتعلم المزيد حول الكويكبات مثل طبيعة تكوينها فهذه الاجسام مثل الة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي تحتفظ بالكثير من اسرار تلك الحقبة ومن الممكن ان تخبرنا المزيد عن اصل كوكبنا.

إضافة أن مراقبة حركة الكويكب فرصة ممتازة لاختبار القدرات الدولية على إكتشاف وتعقب الأجسام القريبة من الأرض وتقييم قدرتنا على الاستجابة معا لأي تهديد حقيقي في المستقبل.