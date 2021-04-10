تحذير ألماني من “الاحتفال المبكر” بالمحادثات الإيرانية

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن تفاؤل حذر إزاء المحادثات الخاصة بالملف النووي الإيراني، مشيراً إلى أنها كانت محادثات “بناءة” لكنه حذر من الاحتفال المبكر.

وصرح ماس لشبكة “ر إن دي” الإخبارية الألمانية في تصريحات نشرت اليوم السبت، أن “جميع الأطراف أبدت استعدادها للعمل بالإخلاص اللازم لتحقيق نفس الهدف – التطبيق الكامل للاتفاق النووي مع إيران”.

وقال “لن يكون الأمر سهلاً. نحن فقط في بداية مفاوضات مكثفة”، مضيفاً أن المحادثات تتعلق بقضايا معقدة للغاية وإيجاد حلول سيتطلب استعدادا لتقديم تنازلات من جميع الأطراف.

وتجري الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 جولة جديدة من المناقشات حول احتمال عودة الولايات المتحدة للاتفاق، والذي يهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.