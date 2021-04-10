شاهد التفاصيل: #وظائف للجنسين في #الجامعة_الإسلامية بالمدينة

أعلنت الجامعة الإسلامية عن رغبتها شغل عدد من الوظائف الصحية الشاغرة والمشغولة بالمتعاقدين بغير السعوديين (رجال/نساء) عن طريق المسابقة الوظيفية للسعوديين خلال الفترة من 1 /9 /1442 إلى 6 /9 /1442 هـ.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف حسب الجهات والتخصصات التالية:

طبيب استشاري (باطنة) – رجال

طبيب استشاري (باطنة) – نساء

طبيب استشاري (جراحة عامة)

طبيب نائب (نفسية)

طبيب نائب (أشعة)

طبيب نائب (أنف وأذن وحنجرة)

طبيب نائب (نساء وولادة)

طبيب نائب (جلدية)

طبيب نائب (عظام )

طبيب نائب (جراحة)

طبيب نائب (أطفال)

طبيب نائب (أطفال)

طبيب نائب (صدرية)

طبيب مقيم (طب عام)

طبيب مقيم (طب عام)

أخصائي أول (أسنان)

ومن ضمن الوثائق المطلوبة صورة مصدقة من المؤهل العلمي أو الشهادات العملية (الخبرات) وسجل الدرجات وصورة من البطاقة الشخصية مع إحضار الأصل للمطابقة.

صورة مصدقة من بيان الخدمة أن وجد.

أربع صور شمسية مقاس 3X 4 وسيرة ذاتية موضحاً فيها جميع المعلومات الشخصية ، الخبرات العملية والمؤهلات العلمية.

تعبئة نموذج (101/أ) للموظفين والمستخدمين أو نموذج (101/ب) لغير الموظفين والمستخدمين.

وعلى الذين تتوفر لديهم شروط شغلها التقدم من خلال موقع الجامعة على الرابط التالي:

https://staging.iu.edu.sa/competition