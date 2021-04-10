جدة: سيدة تحفظ القرآن بعد ٩ سنوات من الفشل في حفظ سورة!!

لم تكن هناك حلقات قريبة من منزلها فمكثت تحاول حفظ سورة البقرة 9 سنوات دون جدوى… هذا هو حال فاطمة عيضه بافطيم والتي توجت قبل أيام بحفظ كتاب الله كاملاً ولله الحمد بعد انضمامها للحلقات النسائية بجامع ضيف الله بن عفنان الرفاعي.

بافطيم ذكرت أنها منذ سنوات عديدة كانت تحلم وتكافح لأجل حفظ القرآن الكريم حتى أنها ظلت قرابة عقد من الزمان تحاول حفظ سورة البقرة ولكن دون جدوى.

ولكن فور انتقالها لحي جديد جاورت فيه حلقات مسجد الرفاعي التابع لجمعية خيركم بجدة حتى سجلت فيه وبدأت بحفظ القرآن حضورياً حتى جاءت الجائحة وأصبح الحفظ عن بعد فمنّ الله عليها بإكمال حفظ القرآن الكريم كاملاً خلال 4 سنوات فقط ولله الحمد.

وعن شعورها بعد حفظ القرآن تقول: هي قصةُ كفاح ، كنتُ طالبة في عمر الزهور أعشق حفظ الآيات القرآنية وأُحبُ التأمل في الآيات الكونية قررت حفظ القرآن وأصبحت أمنيتي ورغم الصعوبات عزمت على أن أُجاهد نفسي في حفظ القرآن وأُحقق حُلمي فأخذت أدعو ربي بأن يرزقني سكن قريب من مسجد لألتحق بحلقات التحفيظ وها أنا ولله الحمد أصبحت كذلك بل أصبحت حياتي مع القرآن هادئة مستقرة.

فمن عجائب القرآن أنني كلما ابتعدت عنه أصبحت حياتي متزعزعة وكأنني أسير بطريقٍ متعرج وعندما أعود للقرآن تعود الراحةُ والاستقرار فالحمد لله والشكرُ لله على نعمة القرآن الكريم ثم الشكر لإدارةِ ومعلمات حلقات جامع الرفاعي التي لها الفضل عليَّ بعد اللهِ سبحانه وتعالى.