مقتل جندي تركي خلال اشتباكات مع أكراد

أعلنت ولاية سيرت التركية عن مقتل جندي تركي خلال عملية ضد عناصر “حزب العمال الكردستاني” في الولاية جنوب شرق البلاد.

مقتل جندي تركي باشتباكات مع الدفاع التركية تعلن مقتل عنصرين في قواتها بهجوم للوحدات الكردية شمال سوريا.

وجاء في البيان أن “قوات الأمن نفذت عملية (أرن 6) ضد مسلحي الحزب المحظور في تركيا، وتحديداً في منطقة أروه”، بحسب ما نقل موقع “روسيا اليوم” الإخباري.

وأضاف: الجندي أصيب بجروح خلال اشتباكات اندلعت مع المسلحين في إطار العملية، وتم نقله إلى المستشفى العام في الولاية.

وتابع: توفي الجندي في المستشفى متأثراً بجروحه رغم محاولات إنقاذه.

وأشار البيان إلى استمرار العملية ضد المسلحين في المنطقة.

وأطلقت وزارة الداخلية سلسلة عمليات “أرن” ضد “حزب العمال الكردستاني”، عقب انتهاء عمليات “الصاعقة” في يناير الماضي.