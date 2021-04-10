الدوري الإسباني: برشلونة يحل ضيفاً ثقيلاً على ريال مدريد #برشلونة_ريال مدريد

يستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة، اليوم السبت، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في “كلاسيكو الأرض”، ضمن مواجهات الجولة 30 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتأتي مواجهة الفريقين، في ظل اشتعال منافسة الحصول على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يحتل برشلونة مركز الوصافة في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة، فيما يتواجد الريال في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

ويتواجد فريق أتلتيكو مدريد في صدارة جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، قبل أن يحل ضيفاً على ريال بيتيس غداً الأحد، في ملعب بينتو فيامارين.

ولا شك أن فوز أحد الفريقين في مواجهة اليوم، سيعزز موقفه بشدة في حصد لقب الليغا في الموسم الحالي، حيث سيحصل الفرق الفائز على دفعة معنوية كبيرة للمضي قدماً في الـ8 جولات المتبقية من المسابقة.

وسيحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتاً انتظاراً لنتيجة أتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس، في حال تحقيق الفوز اليوم، وهو ما يسعى إليه أيضاً الريال، فالفوز في مواجهة الليلة، سيجعله في الصدارة بفارق المواجهات المباشرة عن “الروخيبلانكوس”.

ويفتقد برشلونة في مواجهة اليوم، للمهاجم الشاب أنسو فاتي، بالإضافة إلى البرازيلي فيليب كوتينيو، وذلك بداعي الإصابة، فيما عاد المدافع جيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو بعد تعافيهما من الإصابة.

فيما سيغيب عن الفريق “الملكي”، كل من القائد سيرجيو راموس، والبلجيكي إيدين هازارد، والمدافع الفرنسي رافائيل فاران، وذلك بعد إصابته الأسبوع الماضي بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الظهير الأيمن داني كارفاخال، الذي تعرض لانتكاسة جديدة في تدريب الريال، بعد تعافيه من الإصابة أخيراً.

ويعتمد ريال مدريد على الثلاثي الهجومي المتألق في الفترة الأخيرة، الفرنسي كريم بنزيما، الذي سجل 18 هدفاً في الدوري الإسباني هذا الموسم، والبرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، الذي أحرز ثنائية في شباك ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى ماركو أسينسيو العائد للتألق من جديد.

أما برشلونة، فسيكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو فرس الرهان للفريق الكاتالوني في اللقاء، حيث أن البرغوث يحتل صدارة هدافي الليغا برصيد 23 هدفاً، كما أنه الهداف التاريخي لمواجهات الكلاسيكو برصيد 26 هدفاً.

كما يعتمد المدير الفني لفريق برشلونة رونالد كومان، على الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي سجل هدف فوز البارسا القاتل على بلد الوليد الإثنين الماضي.

وتواجه الفريقان في 181 مباراة في تاريخ الدوري الإسباني، حقق الريال الفوز في 74 مباراة، مقابل 72 انتصار لبرشلونة، و35 تعادلاً.