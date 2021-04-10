تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 183.88 ريال

انخفضت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 10 أبريل/نيسان 2021، مع تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة نحو 210.15 ريال (56.04 دولار)، مقابل 209.90 ريال (55.97 دولار) أمس.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) 183.88 ريال (49.03 دولار)، مقابل نحو 185.14 ريال (49.37 دولار)، أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 157.61 ريال (42.03 دولار)، مقابل، 158.69 ريال (42.32 دولار)، أمس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 122.59 ريال (32.69 دولار)، مقابل نحو 123.43 ريال (32.91 دولار)، أمس.