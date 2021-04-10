مصدر الإماراتية تعلن الإغلاق المالي لمشروع محطة طاقة شمسية في جدة

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” أن الائتلاف الذي تقوده مع شركتي “إي دي إف رينوبلز” و”نسما” أتم عملية الإغلاق المالي لمشروع محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المرافق بقدرة 300 ميجاواط في مدينة جدة السعودية.

وأوضحت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” في تغريدات على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت، أن الائتلاف قام بمباشرة أعمال البناء في المشروع.

وألمحت، إلى أن مشروع محطة جدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية يمثل التزام “مصدر” بالمساهمة في تحقيق هدف المملكة العربية السعودية المتمثل بإنتاج 50 بالمائة من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

وأشارت ” مصدر”، أن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية كان قد منح الائتلاف عطاء تطوير مشروع محطة الطاقة الشمسية وذلك بعد تقديمه أدنى سعر لتكلفة توليد الطاقة.

وتابعت، ذلك إلى جانب محطة دومة الجندل لطاقة الرياح بقدرة 400 ميجاواط الذي يجري تشييدها في شمال المملكة.