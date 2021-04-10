إغلاق 12 منشأة تجارية وتحرير 49 مخالفة على الأسواق بالشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1268 جولة رقابية، و11 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 12 منشأة تجارية، وتحرير 49 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الأسواق والمراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع.

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 80 بلاغا، للمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا، مؤكدةً جولاتها الرقابية المكثّفة مستمرة، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، من خلال مركز 940.