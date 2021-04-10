وزارة الصحة: نرصد ارتفاعاً مستمراً في الحالات النشطة والحرجة جراء كورونا

أكدت الصحة اليوم السبت، أن الحالات النشطة والحرجة لفيروس كورونا لاتزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأظهرت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (878) حالة مؤكدة وتعافي(578) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8113) حالة منها (914) حالة حرجة، مبينة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (397636) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (382776) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(10)حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6747) حالة، كما تم إجراء (61640) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).