قتلى وجرحى.. سقوط العشرات من عناصر الحوثي بحجة

تمكنت قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة، اليوم السبت، من دحر هجوم شنته مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة.

وألحقت قوات الجيش الوطني خسائر فادحة بالمليشيا في الأرواح والعتاد.

وأفاد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش الوطني كسروا هجمات شنّتها مليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في مديريات عبس وحرض وغرب مستبأ”.

وأكد سقوط العشرات من العناصر الحوثية بين قتل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في آليات الحوثي.

يأتي هذا مع استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات حوثية في جبهتي بني حسن وحرض وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية بصفوف مليشيا الحوثي.