كلاسيكو_الأرض.. صاحب البطاقة الحمراء الوحيدة لميسي يحكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة

يستعد عشاق ريال مدريد وبرشلونة، مساء اليوم، لمتابعة لقاء كلاسيكو الأرض رقم 246 في جميع البطولات، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة وريال مدريد يدخلان اللقاء ويضعان نصب أعينهما حصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة مشوارهما في المنافسة على لقب الليغا في موسم 2020-2021.

في السياق، كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عن استبدال حكم كلاسيكو الأرض.

ووفقاً للاتحاد الإسباني، فإن الحكم ماتيو لاهوز «تعرض لإصابة عضلية»، وتقرر استبداله بالحكم جيل مانزانو، الذي يملك نادي برشلونة ذكريات سيئة معه، خصوصاً أنه أشهر البطاقة الحمراء الوحيدة في تاريخ ميسي مع النادي الكتالوني خلال مباراة السوبر الإسباني مؤخراً.