إسرائيل تستعد لضرب إيران

عقب استهداف السفينة الإيرانية “سافيز” في البحر الأحمر، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن استعداد إسرائيل لتصعيد المواجهة مع إيران.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن التقديرات داخل إسرائيل تشير إلى أن المؤسسة الأمنية تستعد لاحتمال الرد، وتصعيد إيراني في المواجهة البحرية مع إيران.

ونقلت عن رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي أنه توجه إلى لقاء نظيره الأمريكي، وذلك لبحث الملف النووي الإيراني.

وأضافت أن الزيارة التي سيقوم بها وزير الدفاع الأمريكي، غدا الأحد، لإسرائيل تأتي في إطار التوترات مع طهران، وخاصة المواجهة البحرية، بسبب تداعيات استهداف السفينة الإيرانية.

يذكر أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، كان قد نوّه في وقت سابق إلى مسؤولية إسرائيل عن الهجوم.

لكن صحيفة نيويورك تايمز” الأمريكية، أكدت حينها أن تل أبيب أبلغت واشنطن استهدافها السفينة، وذلك بحسب ما نقلته عن مسؤول أمريكي كبير.