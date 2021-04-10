بعد سرقة النفط.. فيديو يكشف انتهاكات نظام الملالي تجاه عرب الأحواز

كشف الصحفي والباحث الإيراني محمد مجيد الأحوازي عن انتهاكات جديدة لنظام الملالي في طهران بحق العرب الأحواز.

ونشر مجيد الأحوازي مقطع فيديو يوثق تلوث المياه وتدمير الأراضي الزراعية بالأحواز.

وعلق مجيد الأحوازي على الفيديو بالقول :” شركات النفط والبتروكيماوية الإيرانية، بعد سرقة النفط من الأراضي العربية في الأحواز ، تتخلص من نفايات النفط والبتروكيماويات في قنوات المياه الريفية في الأحواز مما تسببت في تلوث المياه وتدمير الأراضي الزراعية للآلاف من المزارعين العرب في الأحواز .. هذا هو إسلام النظام الايراني”.

وأضاف أن هذا جانبا بسيطا من الظلم والتهميش والإقصاء والتفقير الممنهج الذي يتعرض له العرب في الأحواز يومياً.

وتساءل : في أي دولة بالعالم يتم التخلص من النفايات الكيمياوية بهذا الشكل الإجرامي.. تدمير مصدر رزق العرب في الأحواز هدف رئيسي للنظام الايراني.