قبل وقوع الكارثة .. السودان تتخذ قرارا عاجلا بشأن سد النهضة  

اتخذت وزارة الري السودانية قرارا احتياطيا، لمواجهة إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل.

وبحسب ما أكدته الوزارة في بيانها فإن السودان ستقوم بحجز حوالي 600 مليون متر مكعب من المياه بخزان جبل أولياء جنوب العاصمة، موجهة رسالة لكل المزارعين والرعاة ومحطات مياه الشرب ومشروعات الرى وكل مستخدمي المياه والمواطنين.

وشددت في رسالتها بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجاوز آثار الملء والتشغيل خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر 2021.

وأضاف البيان أن الوزارة ستعمل على توفير تفاصيل أكثر حول برامج تفريغ وملء الخزانات المذكورة أولا بأول.

يأتي هذا في الوقت الذي تتهم فيه مصر والسودان، إثيوبيا بالتعنت في المفاوضات، ورفض كل المقترحات لتطوير العملية التفاوضية.

بينما اتهمت أديس أبابا الطرفين المصري والسوداني بالعمل على تقويض المفاوضات، وإخراجها من منصة الاتحاد الأفريقي الذي يقود المحادثات.

ويتوقع مراقبون أن تكون الخطوة المقبلة بعد فشل المفاوضات هي لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن.

وكانت إثيوبيا قد أكدت أنها ستبدأ الملء الثاني لخزان سد النهضة في يوليو المقبل خلال موسم الأمطار، فيما تطالب مصر والسودان بعدم البدء في الملء الثاني قبل التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد.