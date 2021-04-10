ضربة موجعة.. مقتل 50 في استهداف لعناصر الحوثي بمأرب

وجهت قوات الجيش اليمني ضربة موجعة لمليشيا الحوثي فيي مأرب ، حيث لقي أكثر من 50 عنصراً من عناصر المليشيا مصرعهم وجرح آخرون، اليوم السبت، في جبهتي المشجح والكسارة غرب محافظة مارب.

وأفاد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجوما لمليشيا الحوثي باتجاه مواقع في جبهتي الكسارة والمشجح، وأن المعركة انتهت بفرار المليشيات بعد مصرع 53 إضافة إلى إصابة آخرين من عناصر المليشيا.

وبحسب المصدر فإن مدفعية الجيش استهدفت تحركات العدو في الجبهتين ودمرت عربة مدرعة و3 أطقم.

بينما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية عربة (بي ام بي) وعربتين مدرعة و5 أطقم كانت تحمل تعزيزات حوثية ومصرع جميع العناصر.