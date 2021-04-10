وزارة_الحرس_الوطني تدعو (69) من المرشحين لوظائفها للكشف الطبي

دعت وزارة الحرس الوطني (69) من المرشحين والمرشحات المتقدمين على الوظائف المعلن عنها في تاريخ1442/05/12هـ عبر منظومة التوظيف (جدارة) لاستكمال إجراءات الكشف الطبي وللمزيد من المعلومات نشر حساب الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رابطا للدخول :

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