مصر ترفض عرض إثيوبيا مشاركتها بيانات ملء وتشغيل #سد_النهضة دون اتفاق ملزم

أكدت وزارة الري المصرية،اليوم، رفضها عرض إثيوبيا بمشاركتها بيانات ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم..

و قالت : “تسلمنا خطابا من إثيوبيا يتضمن مغالطات لا تعكس حقيقة مسار التفاوض.

و أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، على أهمية “الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة الإثيوبي بشأن معلومات الملء والتشغيل سويا وليس واحدة دون الأخرى”.

وقالت إن “إثيوبيا أخفت عنا المعلومات الخاصة بالملء الأول العام الماضي في يوليو 2020، والآن تهددنا بملء ثاني ثلاثة أضعاف الأول في حجمه دون التوصل لاتفاق معنا على الملء والتشغيل”.