الكويت.. منع دخول الوافدين في رمضان

نقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر مطلة بوزارة الصحة أن السماح بعودة دخول الوافدين إلى البلاد مجددا لن يتم في المدى القريب.

يأتي هذا مع عودة ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا، وتزايد دخول المستشفيات بين الوافدين في البلاد.

وبحسب ما تم نقله عن المسؤولين بالصحة، فإن المؤشرات الحالية للوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد لا تزال مقلقة، رغم حالة شبه الثبات النسبي لمعدلات الإصابة اليومية منذ أيام.

واستبعدوا أن يشهد شهر رمضان المنتظر أي تعديل أو تخفيف للإجراءات الاحترازية المضادة للفيروس، أو السماح بدخول الوافدين للبلاد خلال أبريل الجاري، وحتى منتصف مايو المقبل.

وتعمل الصحة على تسريع وتيرة وصول دفعات اللقاحات المعتمدة، فضلا عن دراسة اعتماد لقاحات أخرى كموديرنا وجونسون آند جونسون.

وأشارت الأرقام المسجلة خلال الأيام الـ9 الأولى من أبريل الجاري،إلى صعوبة إصدار السلطات الصحية أي توصيات بتخفيف الإجراءات الوقائية، بعدما سجلت البلاد 10804 إصابات بـكورونا، و74 وفاة.