“رسالة آبل”.. أكبر عملية احتال على الإنترنت

وقع بارعون في شؤون التكنولوجيا في شراك رسالة نصبها محتالون يزعمون أنهم يعملون لشركة “آبل”.

واستطاع النصابون من خلال الرسالة سرقة ملايين الدولارات.

وكان تقرير لصحيفة “يو أس أيه توداي” قد حذّر من رسالة احتيال إلكترونية، تأتي في شكل شريط أصفر بوسط شاشات مستخدمي حواسيب ماك، تناشدهم الاتصال بقسم خدمة العملاء فورا، بحجة أن قراصنة سيطروا على حواسيبهم.

ويكمن الخطر هذه المرة بأنه ليس فيروسا على الحاسوب، بل شخص يجبيب على الرسالة: “خدمات آبل”.

وبحسب التقرير فإنه بمجرد الإجابة على الهاتف، يتمكن الشخص المجيب، من السيطرة على الحاسوب عن بعد، وامتلاك معلومات حساسة خاصة بالمستخدم.

وبلغت خسائر الاحتيال حوالي 388 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2020، وهو ما يزيد بنسبة 23 في المئة عن عام 2019، وذلك بحسب ما تحدثت لجنة التجارة الفيدرالية.

وقد نجحت الطريقة الجديدة ضد كبار السن في أميركا، والذين يقضون فترات طويلة على الحاسوب بسبب جائحة كورونا.