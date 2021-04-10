تخيل؟! ..طيار أمريكي يرتدي العلم الروسي خلال تدريبات مع بريطانيا

ظهر أحد الطيارين الأمريكيين بزي عسكري يحمل رمز الطيارين الروس، وذلك خلال تدريبات مشتركة مع القوات الجوية البريطانية.

وبتاريخ 7 أبريل 2021 نشر الحساب الرسمي للسرب الـ48 لسلاح الجو الأمريكي صورا للتدريبات المشتركة التي قام بها بالشراكة مع القوات الملكية البريطانية في قاعدة لاكينهيلث في المملكة المتحدة.

وظهر طيار حربي أمريكي في الصور التي نشرت عبر الحساب الرسمي لقاعدة القوات الجوية البريطانية على “فيسبوك” داخل المقاتلة مرتديا بزة عليها شارة على كتفه كتب عليها كلمة “روسيا” مرفقة بالعلم الروسي وصورة خلفية لمقاتلة سوخوي Su-27 الروسية.

وكتب الحساب الرسمي للسرب الـ48 لسلاح الجو الأمريكي في التغريدة: “إن تدريبات Exercise Point Blank تسير على قدم وساق، وهي تزيد من قابلية التشغيل البيني والاستعداد الجماعي للتعامل مع جميع المخاطر وتزيد من قدرة الردع للخصوم المحتملين وتضمن بقاء الأجواء داخل المسرح الأوروبي تحت السيادة والسيطرة”.

وأوضح موقع “أفييشينست”، أنه تم استخدام الرموز الروسية حصريا خلال التدريبات المشتركة للقوات الجوية البريطانية الأمريكية.