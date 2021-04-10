إيقاف نهائي لبرنامج  الإعلامي الإخواني “معتز مطر”.. واختفاء “محمد ناصر” في رمضان  

أعلن الإعلامي الإخواني محمد ناصر اختفاءه عن شاة قناة ” مكملين” الإخوانية التي تبث من تركيا، وذلك خلال شهر رمضان.

وكتب ناصر على حسابه في تيوتر :” جمهوري العزيز تعودنا علي الشفافية معكم ومشاركتكم معنا في كل كبيرة وصغيرة واستمرارا لهذا المبدأ أود أن أعلمكم بأني في إجازة خلال شهر رمضان آملا في العودة إليكم كما كنت”.

بينما أعلن الإعلامي الإخواني معتز مطر بأنه أخبر بإيقاف برنامجه”مع معتز”إيقافا نهائيا، والذي يذاع على قناة الشرق الإخوانية، والتي تبث أيضا من تركيا.

وكان معتز مطر قد كتب على حسابه في تويتر قبل ساعات :” الليلة بإذن الله التقي بحضراتكم في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في حلقة قصيرة “للغاية” من #مع_معتز سأذيع فيها على حضراتكم ” بياناً هاماً ” .. الله غالب”.

يذكر أن مصادر في القنوات الإخوانية (مكملين والشرق ووطن)، التي تبث من تركيا كانت قد كشفت ،في أوخر مارس الماضي،أن حكومة أنقرة أصدرت تعليمات لهذه القنوات بضبط سياسياتها التحريرية فيما يتعلق بالشأن المصري.

وبحسب المصادر فإنه صدرت تعليمات من الحكومة التركية لها، بضرورة تغيير السياسة التحريرية لهذه القنوات بما يتناسب مع ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي، ووقف حملات التحريض والسباب، مع تحذير من إغلاق القنوات التي لا تلتزم، وترحيل الإعلاميين الذين لا يتجاوبون مع قواعد العمل الجديدة.