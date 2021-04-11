إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 136.2 مليون.. والوفيات 2.93 مليون

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد_19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 136 مليونا و20 ألفا و993 إصابة، الأحد

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و939 ألفا و234 حالات وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 109 ملايين و382 ألفا و59 حالة.

وتستعرض “الوئام” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

ألمانيا تسجل 17855 إصابة جديدة بفيروس كورونا و104 وفيات

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 17855 إصابة جديدة بفيروس كورونا و104 وفيات.

وأفاد معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى مليونين و998268 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 78353 وفاة .

الصين تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

سجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن جميع الحالات وافدة من الخارج، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 90410 ، بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرًا عند 4635.