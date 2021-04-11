تراجع العملات الرقمية 2%.. البتكوين يفقد 1365 دولار

تراجعت عملة بيتكوين اليوم الأحد، بنسبة 2% لتصل إلى 59.857 ألف دولار، لتفقد بذلك نحو 1365 دولارا، مقارنة بمستواها أمس السبت.

وقفزت العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم بنحو 4.5% أمس السبت إلى 61222.22 دولار أمس السبت، وهو أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من شهر.

وارتفعت البيتكوين فوق 60 ألف دولار لتقترب من أعلى مستوياتها القياسية في عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت عملة البيتكوين (BTC) بنسبة 116% عن أدنى مستوى لها في العام عند 27،734 دولار في 4 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتجاوزت بيتكوين 60 ألف دولار لأول مرة في 13 مارس/آذار الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 61781.83 دولار في بورصة Bitstamp ، بعد أن وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مبلغ 1.9 تريليون دولار. تحويل حزمة التحفيز المالي إلى قانون.