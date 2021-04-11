ارتفاع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند  184.18 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 11 أبريل 2021، رغم تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة نحو 210.49 ريال (56.21 دولار)، مقابل 210.15 ريال (56.04 دولار) أمس.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) 184.18 ريال (49.10 دولار)، مقابل 183.88 ريال (49.03 دولار) السبت.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 157.87 ريال (42.09 دولار)، مقابل، 157.61 ريال (42.03 دولار) أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 122.97 ريال (32.73 دولار)، مقابل 122.59 ريال (32.69 دولار)، أمس.