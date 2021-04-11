الموارد البشرية: ضبط 2.26 ألف مخالفة لأنظمة العمل

نفذت فرق الرقابة الميدانية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أكثر من 17.7 ألف جولة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 7 أبريل/ نيسان الجاري؛ للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص.

وأسفرت الجولات الرقابية، عن ضبط 2261 مخالفة لأنظمة العمل، و184 مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة 1724 إنذارا، وفقا لبيان للوزارة.

وقالت إنها تلقت 1408 بلاغات عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة، أن جولاتها الرقابية مستمرة على كافة منشآت القطاع الخاص وفي جميع مناطق المملكة، مؤكدة على أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل؛ تجنبا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة.