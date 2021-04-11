صرف أكثر من 6 مليار ريال خلال مبادرة الدعم من “ساند”

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، عن صرف أكثر من 6 مليار ريال خلال مبادرة الدعم من صندوق نظام التعطل عن العمل “ساند”، حيث جرى دعم أكثر من 485 ألف موظف يعملون لدى أكثر من 84 ألف منشأة في القطاع الخاص.

وذكرت في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه بتوجيه من القيادة الكريمة شاركت التأمينات الاجتماعية بقية القطاعات بدعم منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا من خلال صندوق نظام التعطل عن العمل “ساند”.

وأشارت إلى أن مبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد حافظت على استقرار منشآت القطاع الخاص ومحافظة العاملين بها على وظائفهم.