حملة توعوية إعلامية لمنصة التبرعات الوطنية بالرياض

دشنت منطقة الرياض حملة توعوية إعلامية لمنصة التبرعات الوطنية وذلك من خلال نشر لوحات اعلانية وعروض مرئية وتوزيع بروشورات تعريفية وايضاً نشر المنصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لتوضيح فكرة المنصة الوطنية لتبرعات وأهدافها وفرص التبرع ومجالات الفرص التبرعية ومراحل التبرع وخطواته وخيارات التبرع وقد تم إطلاق المنصة في مايو الماضي لعام ٢٠٢٠م.

وتعد المنصة الوطنية للتبرعات الواجهة الرسمية والمعتمدة للتبرعات وتنفرد بكونها منصة موثوقة تضم أبرز الجمعيات الأهلية في جميع مناطق المملكة والقطاعات الغير ربحية التي تتلقى التبرعات والصدقات وغيرها من أوجه العطاء ،حيث تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذة المنصة إلى تعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وضمان توجيه التبرعات لمستحقيها