الانتهاء من تطوير مخطط “الضاحية 1” في الحدود الشمالية

تسلمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مخطط الضاحية (1) الواقع في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية فيه من سفلته وتسوية وتصريف السيول، ضمن جهود الوزارة في تطوير كافة المخططات بجميع مناطق المملكة.

ويقع مخطط “الضاحية 1” جنوب غرب المحافظة على طريق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ويوفر المخطط نحو 1453 قطعة أرض سكنية بمساحة تصل إلى 1.5 مليون م2.

تأتي هذه الخطوة استمراراً لعمليات الوزارة في تطوير المخططات التابعة لها والبالغ عددها أكثر من 150 مخططاً سكنياً، بالإضافة إلى سعيها في تحقيق المستهدفات ورفع نسبة تملك المواطن للسكن بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم، وبات بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” ثم اختيار “الحلول السكنية” ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد الكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.