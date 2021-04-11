هوت لاين.. فيسبوك تطلق تطبيق جديد لمواجهة كلوب هاوس

أعلنت شركة فيسبوك رسميًا، إطلاق تطبيق يحمل اسم Hot Line هوت لاين، تسعى الشركة من خلاله إلى منافسة ClubHouse الذي اكتسب زخمًا عالميًا وانتشارًا كبيرًا خلال الشهور الماضية.

ويوفر التطبيق الجديد للمستخدمين مزيجًا من خيارات الصوت والنص والفيديو للمشاركة في المناقشات عبر الإنترنت مع المضيفين.

ويمكن وصف التطبيق الجديد بأنه مزيج من إنستغرام لايف وكلوب هاوس، لأنه يتيح للمبدعين التفاعل مع الجمهور، الذي يمكنه بعد ذلك طرح الأسئلة من خلال النص أو الصوت، كما يمكن لمزودي المحتوى تشغيل كاميراتهم بدلًا من استخدام الصوت فقط، وهو ما لا يوفره كلوب هاوس، وفقًا لما نشرته بوابة TechCrunch التقنية.

وقال فيسبوك: مع هوت لاين نأمل أن نفهم كيف يمكن للأسئلة والأجوبة التفاعلية والوسائط المتعددة أن تساعد الناس على التعلم من الخبراء في مجالات مثل المهارات المهنية.

وقد أطلق تويتر أيضًا ميزة تويتر سبيسز كخدمة دردشة صوتية لمنافسة كلوب هاوس، ومع ذلك هناك العديد من الاختلافات، فعلى سبيل المثال قسم المستمعين مقسّم إلى أولئك الذين يشاهدون الحدث ببساطة كما ينعكس في أيقونات ملفاتهم الشخصية، وأولئك الذين يطرحون الأسئلة.