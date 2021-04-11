القبض على طبيب مزيف يبيع أدوية محظورة بجدة

ضبطت الصحة في جدة، بالتعاون مع شرطة المحافظة، عامل وافد يدير عيادة بالكيلو 14 في شقة بمنزل شعبي جنوب شرق المحافظة، ومخالفة الاشتراطات الصحية، وذلك بعد ورود بلاغ بشأن وجود شخص يبيع أدوية محظورة تستخدم في الإجهاض.

وبينت الصحة في جدة، أن الشقة تم إعدادها كعيادة، وبتفتيشها وجد بداخلها 3 أسرة نوم وأجهزة قياس ضغط وسكر ومغذيات وإبر بكميات كبيرة، وأدوية مختلفة الأنواع، وحبوب طبية، وأدوات تستخدم لعلاج الأسنان، كما وجد أثناء مداهمة الشقة عدد من الأشخاص ممن يتلقون العلاج لدى الطبيب الوافد والذي كان يرتدي سماعة طبية لحظة القبض عليه في مخالفة صريحة للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحتها التنفيذية.

وأكدت الصحة، أنها لن تتهاون في ملاحقة كل مخالف يتلاعب بصحة المرضى ويعمل على استغلال أوضاعهم الصحية، وأهابت بالجميع التقدم ببلاغ في حالة وجود أي حالة مشابهة من خلال الاتصال على الرقم المجاني 937.