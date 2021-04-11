أكثر من الثلث بالرياض.. ضبط 30054 مخالفة للتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19″، وذلك للفترة من 22 / 8 / 1442هـ حتى 28 / 8 / 1442هـ.

وقالتإن الإجمالي بلغ (30054) مخالفة، تصدرت الرياض المناطق الأكثر تسجيلا للمخالفات بواقع (11162)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (5883)، ثم المنطقة الشرقية بـ (4183)، ومنطقة القصيم بـ (2294)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1518)، ومنطقة الجوف بـ (1320)، ومنطقة حائل بـ (842)، ومنطقة تبوك بـ (815)، ومنطقة عسير بـ (798)، ومنطقة الباحة بـ (537)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (415)، ومنطقة جازان بـ (155)، ومنطقة نجران بـ (132).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.