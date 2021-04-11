أوكرانيا تعلن عن مقتل جندي في منطقة الصراع شرقي البلاد

قتل جندي أوكراني برصاص انفصاليين موالين لروسيا، شرق أوكرانيا، طبقا لما أعلنه الجيش اليوم الأحد، فيما تصاعدت التوترات في المنطقة، رغم وقف إطلاق النار.

وأضاف الجيش في كييف “أصيب فرد آخر بالجيش، خلال هجوم للعدو”.

وطبقا للبيان، تعرضت مواقع أوكرانية لهجمات تسع مرات منذ أمس السبت.

واتهم انفصاليون بمنطقة “دونيتسك” أيضا الجيش الأوكراني بشن هجمات.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا مؤخرا اللوم في تصاعد التوترات في شرق أوكرانيا، التي يعصف بها الصراع على مدى السنوات السبع الماضية.

وللمرة الأولى، هدد الكرملن بشكل صريح بالتدخل العسكري، إذا شن الجيش الأوكراني هجوما.

وطبقا للعقيدة العسكرية الروسية، سيكون هذا مبررا لحماية المواطنين الروس في الخارج.