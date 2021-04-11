مصرع 4 مهاجرين على الأقل قبالة سواحل جزر الكناري الإسبانية

تم العثور على أربعة مهاجرين على الأقل وقد فارقوا الحياة الأحد قبالة سواحل جزر الكناري الإسبانية في زورق يقل 23 شخصًا، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.

ومن بين الركاب ستة في حالة حرجة، وفق حصيلة أولية أوردها قسم شرطة الأرخبيل الواقع شمال غرب أفريقيا.

وقال خفر السواحل الاسبان لوكالة فرانس برس أن عملية انقاذ بطائرة مروحية كانت لا تزال جارية عند الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش في جنوب جزيرة ال هييرو لهذا الزورق الذي رصده قارب صيد.

منذ بداية العام، لقي ما لا يقل عن عشرين شخصًا مصرعهم في هذه المنطقة الشديدة الخطورة حيث ارتفع عدد المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا في عام 2020.

وشهد هذا العام تدفقا للمهاجرين بشكل متزايد مع وصول 3436 مهاجرا إلى جزر الكناري بين الأول من كانون الثاني/يناير و 31 آذار/مارس، مقابل 1582 مهاجرا خلال الفترة نفسها من عام 2019، وفقا للأرقام الرسمية.