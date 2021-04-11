إغلاق 81 محلا تجاريا بسوق الصواريخ في جدة

أغلقت أمانة جدة، ممثلة في بلدية المليساء الفرعية، ومشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، 81 من المحال التجارية بسوق “الصواريخ” الشعبي جنوب المحافظة، وذلك بعد رصد مخالفات متعددة من بينها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين مرتاديه وكذلك عدم التزام متابعة تطبيق إجراءات التباعد وغيرها من التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية المهندس فيصل المالكي، أن ذلك يأتي في إطار الحملات المكثفة التي تُنفذها البلدية، بالتعاون مع كافة إدارات الأمانة للحد من مخالفات تفشي الفيروس، مشيرا إلى أنه جرى زيارة 151 موقعا وإغلاق 81 من المحال التجارية وإشعار 47 من المواقع المخالفة، نتيجة المخالفات، التي تم رصدها على مرتادي السوق والبائعين والمتصلة بعدم التقيد باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من الالتزام بلبس الكمامات ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها.

ولفت رئيس بلدية المليساء، أن الفرق الميدانية أتلفت 320 طن من الملابس المستعملة بالموقع، مؤكدا استمرار الحملات التفتيشية على جميع المنشآت ذات العلاقة لرصد وإزالة أي مخالفات فيها وتطبيق الإجراءات النظامية بكل حزم بحق أي منشأة مخالفة.