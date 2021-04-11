أول رمضان بدون إعلام إخواني..«جوشو وجاويش» يلحقان بـ«محمد ناصر ومعتز مطر»

كشف الإعلامي الإخواني محمد جمال هلال عن توقف جميع برامج الإخوان على قنواتهم طوال شهر رمضان.

وكتب هلال على حسابه في تويتر :”في شهر رمضان المبارك ستتوقف أغلب البرامج السياسية المعارضة للحكومة المصرية، والتى تبث من إسطنبول ولندن.

وأضاف أن #جو_شو والذي يبث من لندن أعلن عن توقفه المعتاد في هذا الشهر”العربي” وكذا من لندن #أسامة_جاويش على قناة “الحوار” و محمد_ناصر من تركيا”مكملين”.

يأتي هذا بعدما أعلن الإعلامي الإخواني محمد ناصر اختفاءه عن شاشة قناة ” مكملين” الإخوانية التي تبث من تركيا، وذلك خلال شهر رمضان.

وكتب ناصر على حسابه في تيوتر :” جمهوري العزيز تعودنا علي الشفافية معكم ومشاركتكم معنا في كل كبيرة وصغيرة واستمرارا لهذا المبدأ أود أن أعلمكم بأني في إجازة خلال شهر رمضان آملا في العودة إليكم كما كنت”.

بينما أعلن الإعلامي الإخواني معتز مطر بأنه أخبر بإيقاف برنامجه”مع معتز”إيقافا نهائيا، والذي يذاع على قناة الشرق الإخوانية، والتي تبث أيضا من تركيا.

وكان معتز مطر قد كتب على حسابه في تويتر قبل ساعات :” الليلة بإذن الله التقي بحضراتكم في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في حلقة قصيرة “للغاية” من #مع_معتز سأذيع فيها على حضراتكم ” بياناً هاماً ” .. الله غالب”.

يذكر أن مصادر في القنوات الإخوانية (مكملين والشرق ووطن)، التي تبث من تركيا كانت قد كشفت ،في أواخر مارس الماضي،أن حكومة أنقرة أصدرت تعليمات لهذه القنوات بضبط سياسياتها التحريرية فيما يتعلق بالشأن المصري.