إحالة الفنان محمد رمضان للنيابة العامة بتهمة إهانة القضاء وحيازة عملة مزورة

أثارت الفيديوهات التي نشرها الفنان المصري محمد رمضان جدلا واسعا في الآونة الأخيرة، ما تسبب في استفزاز المواطنين، خاصة بعد ظهوره في مسبح وهو يلقي الأموال.

وقد تم إحالة رمضان إلى النيابة العامة بتهمة إهانة القضاء وحيازة عملة مزورة واستفزاز مشاعر المواطنين والتحريض على عدم احترام أحكام القضاء.

وكان محمد رمضان قد نشر مقطع فيديو له داخل حمام سباحة، وهو يقوم بإلقاء الفلوس داخل المسبح اعتراضا على تغريمه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر.

وبحسب ما تم تداوله قبل أيام، فقد قام رمضان بهذا الفعل كأول رد فعل له عقب إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه تعويض للطيار أشرف أبو اليسر.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد ألزمت اليوم الأربعاء، الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبواليسر تعويضا عن الأضرار التي لحقت به جراء أزمة صورة الطائرة.

وقد طالب محامي الطيار أشرف أبو اليسر، مجدي حلمي، في دعواه التي رقم 119 لعام 2020 بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة الفنان داخل طائرة موكله.