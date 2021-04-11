عاجل .. الشؤون الإسلامية: جمع صلاة التراويح والقيام بحيث لا تتجاوز نصف ساعة مع صلاة العشاء

أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية د.#عبداللطيف_آل_الشيخ تعميماً مفاده (بأنه إشارة إلى برقية معالي وزير الصحة رقم 1643094 المؤرخة في 29 / 8 / 1442هـ ، والتي تضمنت الإفادة بأن اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس #كورونا الجديد بالمملكة …

قد أوصت ” بأن تجمع صلاة التروايح والقيام والاتتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة، وذلك لتقليل مدة تواجد المصلين مما يساهم في الحد من فرص التفشيات …