رمضان يأتي بالأمطار على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد وجود فرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية غدا الإثنين، على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم ونجران كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.

وأكد في تقرير توقعاته اليومية، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على أجزاء من غرب ووسط وشرق المملكة.