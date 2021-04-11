رمضان يأتي بالأمطار على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد وجود فرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية غدا الإثنين، على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم ونجران كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.
وأكد في تقرير توقعاته اليومية، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على أجزاء من غرب ووسط وشرق المملكة.
أعلنت المحكمة العليا، أنه سيتم عقد جلسة، غدا الإثنين، لإصدار قرار بشأن هلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال رمضان هذه الليلة.
وقالت في بيان لها، اليوم: “عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة، وللأسباب التي أشارت إليها المحكمة في إعلانها؛ ستعقد جلسة مساء يوم غدٍ الإثنين، وتصدر قراراً بهذا الشأن، وسيتم إعلانه حسب المتبع”.
يشار إلى أنه تعذرت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، اليوم الأحد، في مرصدي تمير وسدير.